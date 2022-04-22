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Фьюри снова заявил, что бой с Уайтом станет для него последним в карьере

Фьюри снова заявил, что бой с Уайтом станет для него последним в карьере
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Чемпион мира по версии WBC, британец Тайсон Фьюри вновь заявил, что собирается завершить карьеру после поединка с соотечественником Диллианом Уайтом.

«После этого боя я ухожу. Многие мне не верят. Я видел, как недавно мой папа давал интервью и говорил: „Он не уйдёт. Он не может жить без бокса“. Но они недооценивают большого «Цыганского короля». Я могу прожить без бокса. Я двукратный чемпион мира в супертяжах, я был непобеждённым на протяжении своих 13 или 14 лет в качестве профессионала. Я завоевал все возможные титулы, побил множество рекордов и сделал много добра, помог многим людям, помог себе и своей семье. Я обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь. Теперь я уйду громко. Что ещё мне останется?», — приводит слова Фьюри ESPN.

Напомним, бой Фьюри и Уайта состоится в ночь на 24 апреля мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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