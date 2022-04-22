Уайт предположил, что у Фьюри могут быть проблемы со здоровьем

Британский боксёр Диллиан Уайт поделился мнением о своём будущем оппоненте, чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоне Фьюри.
«Фьюри невероятно хорош, но мы не знаем, как его тело справится со всем этим. Он гигант, а гиганты стареют намного ыбстрее, у них есть проблемы с телом и суставами. Понимаете, о чём я? У него много проблем с локтями и коленями. Гиганты страдают от дисморфофобии и других вещей.
Мы не знаем, в какой ситуации сейчас находится Фьюри. Последние тренировочные лагеря перед боями с Уайлдером могли отнять у него много сил. Именно лагеря, а не поединки. Бои длятся всего 12 раундов, на этом всё. В лагере ты три раза проводишь по 12 раундов четырежды в неделю, так что сложно сказать, в каком состоянии сейчас Фьюри», — приводит слова Уайта talkSPORT.
Напомним, бой Фьюри и Уайта состоится в ночь на 24 апреля мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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