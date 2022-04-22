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Тайсон Фьюри оказался на 5 кг тяжелее Диллиана Уайта

Тайсон Фьюри оказался на 5 кг тяжелее Диллиана Уайта
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В Лондоне состоялась церемония взвешивания в преддверии поединка, в ходе которого сразятся два британских боксёра: Тайcон Фьюри и Диллиан Уайт. По итогам взвешивания Тайсон Фьюри оказался на 5 кг тяжелее Диллиана Уайта.

Фьюри показал на весах 264,8 фунта (120,1 кг), Уайт — 253,25 фунта (114,9 кг).

Напомним, на кону поединка будет стоять чемпионский пояс WBC в тяжёлом весе.

Помимо боя Тайсона и Диллиана, мероприятие будет включать в себя ещё семь поединков.

Полный кард вечера бокса Фьюри — Уайт:

Основной кард:

Тайсон Фьюри (31-0-1) — Диллиан Уайт (28-2-0) — титул WBC;
Исаак Лоуи (21-1-3) — Ник Болл (14-0-0) — вакантный пояс WBC Silver Feather Title;
Энтони Кокачи (19-10) — Джонатан Ромеро (34-1-0) — вакантный пояс Super Feather Title.

Предварительный кард:

Дэвид Аделейе (8-0-0) — Крис Хейли (9-8-0);
Томми Фьюри (7-0-0) — Даниэль Бочански (10-1-0);
Кэрол Итаема (6-0-0) — Майкл Кьяч (2-11-0);
Курт Уолкер (1-0-0) — Стэфан Николаэ (3-31-2);
Ройстон Барни-Смит (1-0-0) — Константин Радой (0-10-0).

Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт. Где и когда смотреть супербой тяжеловесов Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт. Где и когда смотреть супербой тяжеловесов
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