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Костя Цзю дал прогноз на бой Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт

Костя Цзю дал прогноз на бой Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился ожиданиями от поединка между чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом.

«Я все-таки Фьюри считаю фаворитом, если он подготовился. Я не видел его состояния, не знаю, в какой форме находится Тайсон. Если расслабился, как это бывает, то Уайт может преподнести сюрпризы. А так, если оба подготовились к поединку и находятся в хорошей форме, то Фьюри все же имеет определенное преимущество», — приводит слова Кости Цзю «Газета.Ru».

Бой Фьюри и Уайта состоится в ночь с 23 на 24 апреля мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Ранее сообщалось, что организаторы поединка ожидают прихода 94 000 зрителей, что станет рекордом по посещаемости боксёрского матча в XXI веке.

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