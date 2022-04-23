Соннен назвал вероятного следующего соперника для Чимаева, исключив Ковингтона

Бывший боец UFC Чейл Соннен высказал мнение, что следующим соперником шведского бойца чеченского происхождения должен стать американец Белал Мухаммад.



«Позвольте мне просто сказать, насколько же хорош Белал. Он только что победил Луке, который выиграл семь боёв подряд. В общем, я пришёл к тому же выводу, к которому пришёл сам Белал. Не думаю, что в UFC организуют бой Чимаева с Ковингтоном. Мне кажется, что поединок с Хамзатом получит всё-таки Мухаммад. Я действительно считаю, что бой Белала и Чимаева более чем вероятен», — приводит слова Соннена Sportskeeda.

Последний бой Чимаев провёл с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.

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