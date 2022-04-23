Майкл Чендлер усыновил темнокожего ребёнка. Фото

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото усыновлённого сына. Это уже второй приёмный сын в семье.
«Так счастлив, что в семье Чендлеров появился ещё один сын. Эйс Чендлер родился 19 апреля. Признаюсь, усыновления обогатили нашу жизнь больше, чем мы когда-либо могли себе представить. Как же много людей говорили, что мы сделали подарок этим молодым людям, но нам всегда казалось, что всё с точностью до наоборот. Мы чувствуем себя так, словно каждый божий день выигрываем в лотерею», — написал Чендлер.
Фото: Из личного архива Майкла Чендлера
Фото: Из личного архива Майкла Чендлера
Ранее Майкл высказался о желании провести поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
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