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Стерлинг рассказал, как Флойд Мейвезер хотел увести у него девушку

Стерлинг рассказал, как Флойд Мейвезер хотел увести у него девушку
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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг рассказал, как однажды предложил бывшему чемпиону мира в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру провести поединок. Поводом послужили подозрения Алджэмейна, который посчитал, что Мейвезер хочет увести у него девушку. Инцидент случился в 2016 году в одном из отелей Лас-Вегаса.

«Он послал своих приспешников, чтобы попытаться увести мою девушку. По-моему, это было где-то в 2016 году. В то время я всё ещё был не побеждён. Сначала он прислал парня, который сказал, что мы оба можем спуститься, а я такой: «Чувак, ну я же не дурак». Я передал, что они могут сказать Флойду, что он непобедим в боксе, а я непобедим в ММА. И если есть желание выяснить, какой вид спорта лучше, то мы без проблем могли бы сразиться хоть сегодня. Хотя не думаю, что они всё-таки сказали это ему», — сказал Стерлинг в интервью на канале My Mom's Basement with Robbie Fox в YouTube.

Стерлинг ужаснулся прибавке в весе после боя с Яном:

«Можем повторить». Яну нельзя драться со Стерлингом — общий счёт станет 0-3 «Можем повторить». Яну нельзя драться со Стерлингом — общий счёт станет 0-3
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