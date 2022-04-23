Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко высказался о втором поединке с Артёмом Тарасовым

Александр Емельяненко высказался о втором поединке с Артёмом Тарасовым
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался на тему поединка с блогером Артёмом Тарасовым.

«Слышал, мой друг Тарасов вновь захотел помериться силами. Если я запланирую выступить в забегах на короткие дистанции, то обязательно с тобой свяжусь», — написал Емельяненко в своих социальных сетях.

Александр бился с Тарасовым в сентябре прошлого года, победив его единогласным решением судей. Бой проходил по правилам кулачных боёв, соперники провели в клетке три раунда по две минуты. В последнем бою Александр встречался с уроженцем США ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр.

Александр Емельяненко: качайте ноги, это сила!

Емельяненко не смог нокаутировать блогера! Тарасов ловко убегал и даже мог победить Емельяненко не смог нокаутировать блогера! Тарасов ловко убегал и даже мог победить
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022