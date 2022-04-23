«Думаю, выживут». Алджэмейн Стерлинг призвал UFC повысить гонорары бойцов

Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг высказал мнение, что промоушен должен повысить оклады спортсменов.



«Это публичная компания, поэтому мы можем видеть эти цифры. И не хотите ли вы мне сказать, что повышение гонораров на 5% убьёт вас, ребята? Дополнительные 5% от более чем 900 миллионов? Не знаю точную цифру, но получается вроде 800 миллионов долларов? Думаю, выживут», — сказал Стерлинг на канале MMA Junkie в YouTube.



В последнем бою Стерлинг одолел россиянина Петра Яна. Поединок проходил на турнире UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс, праздновав победу раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.

Стерлинг ужаснулся прибавке в весе после боя с Яном: