Цзю — о ситуации с Бетербиевым: я в первую очередь представлял Россию, потом — Австралию
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю высказался о словах главы WBC Маурисио Сулеймана, заявившего, что чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев может выступать под флагом Канады.
«Если Бетербиев настоящий чемпион, то поднимет флаг России. Он выходит как профессионал. Меня всю жизнь спрашивали: почему я выхожу под российским флагом, если жил долгое время в Австралии? Я выходил под австралийским флагом, но всегда в первую очередь представлял Россию, потом — Австралию. Под каким флагом он выйдет как профессионал — не имеет значения. Он может выйти без него, сделать свою работу и поднять российский флаг», — приводит слова Цзю «РБК-Спорт».
Артур Бетербиев рассказал про тренировки в Рамадан:
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