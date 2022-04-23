Леннокс Льюис: будет грустно, если Фьюри так и не сразится с Усиком

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Леннокс Льюис поделился мыслями о словах чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри относительно завершения карьеры после поединка с соотечественником Диллианом Уайтом.



«Посмотрите на парней, которые выступают в этом дивизионе. Сможет ли он их одолеть? Полагаю, что да. Сейчас он лучший тяжеловес в мире. Да, я знаю, что он говорил о завершении карьеры. Но не уверен, что этим словам можно верить. Однако будет грустно, если он так и не сразится с Усиком.

Я не знал, состоится ли когда-нибудь бой с Майком Тайсоном, но понимал, что в глубине души этого хочу. Потому что неприятно будет услышать от кого-то: «Тайсон бы тебя побил». Теперь так никто не сможет сказать. Они могут произнести разве что: «Ты лучший, ты победил Тайсона», — приводит слова Льюиса Yahoo Sports со ссылкой на PA Media.



Бой Фьюри и Уайта состоится в ночь с 23 на 24 апреля и начнётся не ранее 0:30 мск.

Усик — Фьюри: я тебя оседлаю: