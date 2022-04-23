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Сергей Харитонов дал прогноз на бой Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт

Сергей Харитонов дал прогноз на бой Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился ожиданиями от поединка между чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом.

«Оба бойца хорошие. Уайт нокаутер, может жёстко ударить, недооценивать его нельзя. Фьюри однозначный фаворит. Это бокс — любой удар может решить всё. Думаю, что 60/40 в пользу Фьюри, но Уайт может удивить. Фьюри выбрал достойного соперника в лице Уайта, планируется яркий бой», — приводит слова Сергея Харитонова «РБК-Спорт».

Бой Фьюри и Уайта состоится в ночь с 23 на 24 апреля мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Ранее сообщалось, что организаторы поединка ожидают, что придёт 94 000 зрителей. Это станет рекордом по посещаемости боксёрского матча в XXI веке.

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