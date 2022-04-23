Джо Роган: хотел бы увидеть бой Камару Усмана с Канело

Комментатор UFC Джо Роган признался, что хотел бы увидеть поединок между чемпионом лиги в полусреднем весе Камару Усманом и чемпионом мира по боксу Саулем Альваресом.



«Я хотел бы увидеть бой Камару Усмана с Канело. Не по той причине, что я считаю Усмана фаворитом в боксёрском матче против одного из величайших боксёров всех времён, а потому что я хотел бы, чтобы он получил огромный чек. По этой же причине я хочу увидеть бой Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри.



Камару может получить возможность заработать кучу денег, и я думаю, это никак не повредит его карьере бойца UFC. Думаю, это, напротив, станет бесценным опытом, если он захочет после этого вернуться в смешанные единоборства. Он станет лучшим ударником, если сможет избежать травм во время этого боя», приводит слова Джо Рогана BJPenn.