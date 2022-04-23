Олег Тактаров дал прогноз на бой Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился ожиданиями от поединка между чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом.
«Фьюри — сильнейший боец, он самый сильный тяжеловес на земле в данный момент, он может настроиться на кого угодно. Ему без разницы, кто будет соперником, главное — хорошо настроиться. Я думаю, он проведёт хороший бой и одержит победу», — приводит слова Олега Тактарова «РБК-Спорт».
Бой Фьюри и Уайта состоится в ночь с 23 на 24 апреля мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Ранее сообщалось, что организаторы поединка ожидают, что придёт 94 000 зрителей. Это станет рекордом по посещаемости боксёрского матча в XXI веке.
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