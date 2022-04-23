Соннен: Джон Джонс ничем не отличается от любого другого спортсмена

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе Чейл Соннен поделился мнением о бывшем лидере рейтинга p4p Джоне Джонсе.



«Джон Джонс ничем не отличается от любого другого спортсмена. Парень, который выступает в андеркарде, не вызывает абсолютно никаких эмоций у толпы. Людям без разницы, выиграет он или проиграет, им всё равно, будет ли он вообще драться. Но когда ты выступаешь в главном карде, как Джон, ты способен вызывать сильные эмоции. Многие хотят, чтобы его действительно победили.



Джон же недостаточно умён, чтобы это понять. Я мог бы быть во главе движения критиков Джонса, мог быть лидером этой многочисленной группы. Но Джон, похоже, этого не понимает», — приводит слова Чейла Соннена BJPenn.

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