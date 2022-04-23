Джон Фьюри: если Джошуа победит Усика, то ничего не удержит Тайсона на пенсии

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, выразил надежду, что Энтони Джошуа одержит победу в реванше с Александром Усиком.



«Я надеюсь, что Джошуа побьёт Усика, это так. Я буду болеть за него. Мне будет плохо, если победит Усик. Ничего не имею против него, он отличный парень, но моё сердце принадлежит этому мужчине из Уотфорда. Если Джошуа сможет победить, то ничего не сможет удержать Тайсона на пенсии. Страницу Джошуа в социальных сетях ведут другие люди. На самом деле он приятный парень. Я бы сказал ему, пусть приходит к нам, если хочет завоевать чемпионские титулы. У него есть всё необходимое», — приводит слова Джона Фьюри talkSPORT.



Ранее сообщалось, что Фьюри хочет, чтобы его сегодняшний бой с Диллианом Уайтом стал последним в карьере.