Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры

Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Комментарии

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры после победы над Диллианом Уайтом.

«Нет, я пообещал своей жене, что я не вернусь в ринг спустя 14 лет выступлений. Я люблю вас, мои болельщики. Спасибо вам большое! Мне понравилось драться перед вами на Уэмбли. Спасибо Великобритании за тёплый приём», — сказал Тайсон Фьюри после поединка.

Напомним, поединок Фьюри и Уайта завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Тайсон Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью.

Диллиан Уайт потерпел третье поражение в 31 поединке на профессиональном ринге.

Фьюри расправился с Уайтом. Вы не поверите, но следующий на очереди — Нганну! LIVE! Фьюри расправился с Уайтом. Вы не поверите, но следующий на очереди — Нганну! LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022