Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры после победы над Диллианом Уайтом.



«Нет, я пообещал своей жене, что я не вернусь в ринг спустя 14 лет выступлений. Я люблю вас, мои болельщики. Спасибо вам большое! Мне понравилось драться перед вами на Уэмбли. Спасибо Великобритании за тёплый приём», — сказал Тайсон Фьюри после поединка.



Напомним, поединок Фьюри и Уайта завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Тайсон Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью.



Диллиан Уайт потерпел третье поражение в 31 поединке на профессиональном ринге.