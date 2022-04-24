Фьюри — о поединке с Нганну: такого боя вы ещё не видели в истории спорта

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о потенциальном поединке с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
«Я чемпион мира по боксу, он чемпион UFC. Он в отличной форме, посмотрите на его мышцы. Он великолепно выглядит. Будет ли этот бой в ринге или октагоне? Это будет особенный бой. Такого вы ещё не видели в истории спорта», — сказал Фьюри после победы над Диллианом Уайтом.
Напомним, поединок Фьюри и Уайта завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Тайсон Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью.
Диллиан Уайт потерпел третье поражение в 31 поединке на профессиональном ринге.
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