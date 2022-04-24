Нганну ответил на слова Фьюри об их потенциальном поединке, назвав условия боя

35-летний франко-камерунский боец UFC Фрэнсис Нганну, являющийся чемпионом в тяжёлом весе, ответил чемпиону мира по боксу по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри о возможности проведения поединка.



«Я бы хотел сразиться по другим условиям — в перчатках ММА и в ринге. Но не правилам ММА, а что-то иное», — гласит ответ Фрэнсиса.

Напомним, сегодня Фьюри провёл поединок с 34-летним британцем Диллианом Уайтом, бой завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Тайсон Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью.

Нганну за свою карьеру в ММА провёл 20 боёв, одержав победу в 17 из них (12 — нокаутом).