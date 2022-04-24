«Ещё один удар нанёс бы непоправимый ущерб». Фьюри — про победный апперкот в бою с Уайтом

Чемпион WBC Тайсон Фьюри прокомментировал свой победный удар в поединке с Диллианом Уайтом. Напомним, в шестом раунде Фьюри нокаутировал своего соперника одиночным апперкотом. Уайт упал, после чего попытался встать и зашатался, что привело к остановке боя.



«Сначала я проверял его джебом. Потом проверял его хуками в корпус. Я искал подходящий момент в середине боя. И когда увидел, как он раскрылся, я нанёс тот удар точно в подбородок. Я понимал, что это конец. Но когда его шатало, я думал про себя: «Нет, нет, нет. Не продолжай бой». Потому что я понимал, что ещё один удар нанесёт непоправимый ущерб. Поэтому рефери заслуживает высокой оценки за сегодняшнюю работу», — рассказал Фьюри журналистам после поединка.