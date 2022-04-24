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«Лёгкая работа!» Сехудо — о победе Фьюри в поединке с Уайтом

«Лёгкая работа!» Сехудо — о победе Фьюри в поединке с Уайтом
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал победу чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC англичанина Тайсона Фьюри, который успешно провёл защиту своего титула в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом.

«Какой апперкот! Цыганский король не валяет дурака. Лёгкая работа!» — написал Сехудо в своём «твиттере».

Напомним, бой проходил сегодня, 24 апреля, ночью и был завершён в шестом раунде — в конце трёхминутки Фьюри успешно провёл атаку, нанеся нокаутирующий удар, после которого Диллиан Уайт уже не смог продолжить поединок. После того как Уайт поднялся на ноги, судья принял решение остановить поединок в связи с тем, что Диллиан потерял равновесие.

Тайсон Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью. Диллиан Уайт потерпел третье поражение в 31 поединке на профессиональном ринге.

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