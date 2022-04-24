«Это избиение показывает миру, насколько он велик?» Уайт обратился к Фьюри после боя

34-летний британский боксёр Диллиан Уайт обратился к непобеждённому соотечественнику Тайсону Фьюри после проигранного ему поединка.

«Если я бродяга, то что, это избиение меня показывает миру, насколько он велик? Всё, что он говорит, — противоречие. Вот почему я сказал, что его рот похож на унитаз. Он говорит, что я никто, я средний тяжеловес, я бездельник, я медлительный, я не могу бить.

Но потом он сказал, что побьёт меня и покажет миру, какой он классный. Что, победа над мной показывает миру, насколько он велик? Я никто. Я просто муравей, который идёт туда, чтобы получить деньги, в основном это то, что он говорит.

Почему он проводит для меня 12-недельный спартанский тренировочный лагерь? Я никто. Ты величайший из всех времён. Ты новый Мухаммед Али ростом 206 см, Майк Тайсон, Джо Фрейзер и Джордж Форман, всё в одном лице.

Почему ты усердно тренируешься для меня? Я никто. Если бы я дрался с никем, я бы даже не тренировался. В тебе 206 см, ты самая лучшая, ты самая лучшая, ты самая красочная, самая красивая девчонка, так почему ты так усердно тренируешься для какого-то бродяги?» — заявил Уайт BT Sport.