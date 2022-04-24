Дуэйн «Скала» Джонсон поздравил Тайсона Фьюри с победой над Диллианом Уайтом

49-летний известный американский киноактёр Дуэйн «Скала» Джонсон в социальных сетях отреагировал на победу британского чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри над соотечественником Диллианом Уайтом.

«Поздравляю Цыганского короля!» — гласит публикация Джонсона в «Твиттере».

Напомним, сегодня Фьюри провёл поединок с 34-летним британцем Диллианом Уайтом, бой завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Тайсон Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью. Сразу после завершения этого поединка Тайсон объявил о завершении карьеры.

Диллиан Уайт потерпел третье поражение в 31 поединке на профессиональном ринге.