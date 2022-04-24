Фрэнсис Нганну ответил на вопрос, когда ждать боя с Тайсоном Фьюри

35-летний франко-камерунский боец UFC Фрэнсис Нганну, являющийся чемпионом в тяжёлом весе, высказался о возможной дате поединка с чемпионом мира по боксу по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

«Определённо в следующем году бой должен состояться. К этому времени мы должны решить некоторые вопросы, и тогда я буду готов. 94 тысячи зрителей действительно впечатляют. Атмосфера на стадионе была заряженной», — ответил Нганну в интервью BT Sport.

Напомним, сегодня Фьюри провёл поединок с 34-летним британцем Диллианом Уайтом, бой завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Тайсон Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью.

Нганну за свою карьеру в ММА провёл 20 боёв, одержав победу в 17 из них (12 — нокаутом).