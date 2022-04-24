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Златан Ибрагимович описал Тайсона Фьюри одним словом

Златан Ибрагимович описал Тайсона Фьюри одним словом
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40-летний известный шведский нападающий итальянского футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович отреагировал на завершение карьеры непобеждённым британским боксёром-супертяжеловесом Тайсоном Фьюри после окончания поединка с Диллианом Уайтом.

«Легенда», — гласит обращение Златана к Фьюри в социальных сетях.

Напомним, сегодня Фьюри провёл поединок с 34-летним британцем Диллианом Уайтом, бой завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Тайсон Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри закончил вничью.Сразу после завершения этого поединка Тайсон объявил об окончании карьеры, при этом допустив возможность боя с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

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