«Грохот в джунглях 2». Нганну высказался о месте проведения возможного боя против Фьюри

35-летний франко-камерунский боец UFC Фрэнсис Нганну, являющийся чемпионом в тяжёлом весе, высказался о возможном месте проведения поединка с чемпионом мира по боксу по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

«Бой с Фрэнсисом Нганну в Африке будет лучшим вариантом для организации. Грохот в джунглях 2», — ответил Нганну в интервью BT Sport.

Напомним, сегодня Фьюри провёл поединок с 34-летним британцем Диллианом Уайтом, бой завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Тайсон Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри закончил вничью. Сразу после завершения этого боя Тайсон объявил об окончании карьеры, при этом допустив возможность встретиться с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

Нганну за свою карьеру в ММА провёл 20 боёв, одержав победу в 17 из них (12 — нокаутом).