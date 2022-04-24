«Я лучший тяжеловес в истории». Фьюри выступил с громким заявлением после боя с Уайтом

Непобеждённый британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри после победы над Диллианом Уайтом заявил, что считает себя лучшим боксёром-тяжеловесом в истории.
«Я доволен своим выступлением. Надеюсь, он (Диллиан Уайт. – Прим. «Чемпионата») тоже доволен своим выступлением. Ему не доводилось драться с чемпионом мира. Я не чемпион мира, я легенда в этой игре. Это невозможно отрицать. Я лучший тяжеловес в истории. Никто из великих тяжей не смог бы побить меня. И здесь речь идёт не о самоуверенности. Посудите сами, туша ростом 206 сантиметров и весом 122 кг двигается как средневес, бьёт как гром и выдерживает любой удар», — сказал Фьюри на пресс-конференции после боя.
Напомним, поединок Фьюри и Уайта завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Тайсон Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри закончил вничью.
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