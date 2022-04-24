Фьюри заявил, что завоевал всевозможные пояса и перечислил их

35-летний непобеждённый британский боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри после победы над Диллианом Уайтом, благодаря чему он защитил титул WBC, заявил, что завоевал все возможные пояса.

«Я очень доволен своей карьерой. И у меня немало поводов для гордости: два английских пояса, два британских пояса, два пояса [Британского] Содружества, один ирландский пояс, один европейский пояс, чемпион мира по версии WBO Intercontinental, чемпион мира по версии WBO International, суперчемпион мира по версиям WBO и WBA, чемпион мира по версиям IBF и IBO, обладатель пояса лучшего бойца дивизиона по версии журнала The Ring, линейный чемпион мира по версии WBC, чемпион мира по версии WBC Global. Сколько поясов мне ещё осталось выиграть? Больше ничего не осталось. Если это была бы компьютерная игра, то я бы её прошёл», — сказал Фьюри во время пресс-конференции.