Молдавский боец Романов лишился соперника за несколько часов до боя на UFC Fight Night 205

31-летний молдавский боец смешанных боевых искусств Александр Романов (15-0 в ММА, 4-0 UFC), выступающий под эгидой UFC в тяжёлой весовой категории, лишился соперника в лице 32-летнего американца Чейза Шермана (15-9 в ММА) за несколько часов до начала основного карда UFC Fight Night 205. Об этом сообщает MMA Fighting.
Как отмечает источником, причиной отмены боя послужили проблемы со здоровьем у Шермана. Первоначально Романов должен был встретиться с Таннером Бозером, который также выбыл из-за травмы. Затем Шерман принял бой на коротком уведомлении, подписав новый контракт с UFC.
Таким образом, бой в полусреднем весе между Джорданом Райтом и Марком-Андре Баррио переходит в главный кард. В главном событии встретятся чемпионка UFC в женском минимальном весе Джессика Андраде и десятый номер рейтинга Аманда Лемос.
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