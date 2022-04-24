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Молдавский боец Романов лишился соперника за несколько часов до боя на UFC Fight Night 205

Молдавский боец Романов лишился соперника за несколько часов до боя на UFC Fight Night 205
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31-летний молдавский боец смешанных боевых искусств Александр Романов (15-0 в ММА, 4-0 UFC), выступающий под эгидой UFC в тяжёлой весовой категории, лишился соперника в лице 32-летнего американца Чейза Шермана (15-9 в ММА) за несколько часов до начала основного карда UFC Fight Night 205. Об этом сообщает MMA Fighting.

Как отмечает источником, причиной отмены боя послужили проблемы со здоровьем у Шермана. Первоначально Романов должен был встретиться с Таннером Бозером, который также выбыл из-за травмы. Затем Шерман принял бой на коротком уведомлении, подписав новый контракт с UFC.

Таким образом, бой в полусреднем весе между Джорданом Райтом и Марком-Андре Баррио переходит в главный кард. В главном событии встретятся чемпионка UFC в женском минимальном весе Джессика Андраде и десятый номер рейтинга Аманда Лемос.

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