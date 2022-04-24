Фьюри поделился ожиданиями о «битве титанов» с Нганну

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC, англичанин Тайсон Фьюри высказался о возможном поединке с чемпионом UFC в тяжёлом весе, франко-камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну.
«Я не собираюсь устраивать выставочные бои подобные тем, что устраивает Флойд Мейвезер за большие деньги. Знаете, мне хочется веселья, потому что я из тех людей, которые дарят развлечение. Я лучший в этом деле. Я умею заводить народ.
А Франсис Нганну находится в моём хит-листе для выставочного боя. Я готов сразиться с ним в ринге или в клетке, в боксёрских перчатках или перчатках UFC, не имеет значения. Думаю, мы можем это организовать. Все видели, насколько монструоен этот парень. Я тоже монструозный. Это битва титанов, точно», — сказал Фьюри на пресс-конференции.
Напомним, сегодня Фьюри провёл бой с 34-летним соотечественником Диллианом Уайтом, который завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Тайсон Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью. Нганну за свою карьеру в ММА провёл 20 боёв, одержав 17 побед (12 — нокаутом) и потерпев три поражения.
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