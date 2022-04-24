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Фьюри заявил о намерении вернуться в рестлинг этим летом

Фьюри заявил о намерении вернуться в рестлинг этим летом
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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC англичанин Тайсон Фьюри выразил желание вернуться в рестлинг летом 2022 года.

«Вы, скорее всего, увидите меня на SummerSlam. Я знаю, что Дрю Макинтайр говорит много гадостей обо мне. Я собираюсь нокаутировать его. В прошлый раз мне очень понравилось выступать в рестлинге, особенно в Саудовской Аравии. Это была фантастика. Я точно буду связываться (с руководством WWE. – Прим. «Чемпионата»), чтобы меня включили в SummerSlam», — ответил Фьюри на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 24 апреля, Фьюри провёл бой с 34-летним соотечественником Диллианом Уайтом, который завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде, и во второй раз подряд защитил чемпионский титул WBC. Теперь результат Фьюри — 32 победы и одна ничья в 33 поединках в профессиональной карьере.

Фьюри провёл единственный бой под эгидой WWE в ноябре 2019 года. Тогда Тайсон нокаутировал американца Брона Строумэна.

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