Диллиан Уайт нанёс лишь 17% точных ударов в бою с Тайсоном Фьюри

34-летний британский боксёр Диллиан Уайт продемонстрировал крайне удручающую статистику в поединке с непобеждённым соотечественником Тайсоном Фьюри, который завершился победой Тайсона нокаутом. Об этом информирует BoxingScene.
По статистике, у Фьюри оказались точными 76 из 243 ударов, то есть более 31%, в то время как у его оппонента – лишь 29 из 171 (17% точных попаданий). По джебам также превосходство на стороне Тайсона – 20,3% точных против 11,1% у Уайта. По значимым попаданиям – 47% на 21,2% в пользу Фьюри.
Статистика боя Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт.
Фото: Boxing Scene.
Напомним, сегодня Фьюри провёл поединок с 34-летним британцем Диллианом Уайтом, бой завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Тайсон Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью. Сразу после окончания этого боя Тайсон объявил о завершении карьеры.
Диллиан Уайт потерпел третье поражение в 31 поединке на профессиональном ринге.
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