Пуэльес победил Гуиду на турнире UFC Fight Night 205

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» в рамках основного карда турнира UFC Fight Night 205 (Vegas 52) состоялся бой в лёгком весе между 40-летним американским бойцом Клэем Гуидой и 26-летним представителем Перу Клаудио Пуэльесом.



Поединок завершился победой Пуэльеса техническим нокаутом на третьей минуте первого раунда.



Также ранее состоялся бой в полусреднем весе между 29-летним российским бойцом Сергеем Хандожко и 37-летним представителем США Дуайтом Грантом.



Поединок завершился победой Хандожко техническим нокаутом на последней минуте второго раунда.

Таким образом, Сергей одержал 28-ю победу в ММА при шести поражениях. Для его оппонента это поражение стало пятым в карьере при 11 победах.