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Пуэльес победил Гуиду на турнире UFC Fight Night 205

Пуэльес победил Гуиду на турнире UFC Fight Night 205
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» в рамках основного карда турнира UFC Fight Night 205 (Vegas 52) состоялся бой в лёгком весе между 40-летним американским бойцом Клэем Гуидой и 26-летним представителем Перу Клаудио Пуэльесом.

Поединок завершился победой Пуэльеса техническим нокаутом на третьей минуте первого раунда.

Также ранее состоялся бой в полусреднем весе между 29-летним российским бойцом Сергеем Хандожко и 37-летним представителем США Дуайтом Грантом.

Поединок завершился победой Хандожко техническим нокаутом на последней минуте второго раунда.

Таким образом, Сергей одержал 28-ю победу в ММА при шести поражениях. Для его оппонента это поражение стало пятым в карьере при 11 победах.

UFC 2022. UFC Fight Night 205, Лас-Вегас, США
Клэй Гуида - Клаудио Пуэльес (W)
24 апреля 2022, воскресенье. 05:30 МСК
Окончено
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