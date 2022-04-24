Дэвид Бекхэм поздравил Тайсона Фьюри с победой над Диллианом Уайтом

Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм поздравил с победой над Диллианом Уайтом соотечественника – британского боксёра-тяжеловеса Тайсона Фьюри.



«Поздравляю! Цыганский король», — гласит запись Бекхэма, обращённая к Фьюри в одной из социальных сетей.



Напомним, сегодня Фьюри провёл поединок с 34-летним британцем Диллианом Уайтом, бой завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Тайсон Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью. Сразу после окончания сегодняшнего поединка Тайсон объявил о завершении карьеры.



Диллиан Уайт потерпел третье поражение в 31 поединке на профессиональном ринге.