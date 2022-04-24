Райан Гарсия: у Тайсона Фьюри потрясающий музыкальный вкус!

Легковес Райан Гарсия оценил песню, которую в ринге после победы в бою с британцем Диллианом Уайтом спел Тайсон Фьюри. Тайсон, уже не в первый раз, исполнил «American Pie» Дона Маклина.
«У Тайсона Фьюри потрясающий музыкальный вкус!» — написал Гарсия в своём «твиттере».
Напомним, бой Фьюри и Уайта проходил в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. Поединок завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью. Сразу после окончания боя Тайсон объявил о завершении карьеры. Диллиан Уайт потерпел третье поражение в 31 поединке на профессиональном ринге.
«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри:
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