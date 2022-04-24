Владимир Кличко сделал заявление с большого экрана перед боем Фьюри — Уайт
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Во время вечера бокса в Лондоне, главным событием которого стал поединок британцев Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта, на большом экране над рингом было включено послание бывшего украинского чемпиона по боксу в супертяжёлом весе Владимира Кличко.
«Мы столкнулись с тяжёлыми вызовами. И сейчас я рад возможности поприветствовать наших друзей во всём мире. Мы становимся сильнее во многом благодаря вашей поддержке. Не останавливайтесь. Мы нуждаемся в вашей поддержке», — сказал Кличко.
Напомним, бой Фьюри и Уайта состоялся в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне и завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Сразу после окончания боя Тайсон объявил о завершении карьеры.
«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри:
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