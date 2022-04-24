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Гилберт Бёрнс намекнул Порье на бой в полусреднем весе

Гилберт Бёрнс намекнул Порье на бой в полусреднем весе
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Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс отреагировал на недавний пост, оставленный американцем Дастином Порье в его «твиттере».

«Я хочу драться», — писал Порье.

«170?» — ответил Бёрнс.

Отметим, что в полусреднем дивизионе в UFC выступают бойцы, чей вес находится в пределах 70-77 кг (156-170 фунтов). В этом дивизионе выступает сам Бёрнс. Последний поединок Бёрнс провёл со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Бой состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату.

Что касается Порье, то он в последнем поединке встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе.

Оливейра был на грани нокаута, чудом уцелев. А потом запрыгнул на спину Порье — и победил Оливейра был на грани нокаута, чудом уцелев. А потом запрыгнул на спину Порье — и победил
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