Гилберт Бёрнс намекнул Порье на бой в полусреднем весе

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс отреагировал на недавний пост, оставленный американцем Дастином Порье в его «твиттере».
«Я хочу драться», — писал Порье.
«170?» — ответил Бёрнс.
Отметим, что в полусреднем дивизионе в UFC выступают бойцы, чей вес находится в пределах 70-77 кг (156-170 фунтов). В этом дивизионе выступает сам Бёрнс. Последний поединок Бёрнс провёл со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Бой состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату.
Что касается Порье, то он в последнем поединке встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе.
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