Жена Тайсона Фьюри отреагировала на его победу нокаутом в бою с Диллианом Уайтом

Пэрис Фьюри, жена британского чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, поздравила мужа с победой, одержанной им в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом.



«Величайший на все времена», — написала Пэрис в своих социальных сетях.



Напомним, поединок Фьюри и Уайта проходил в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Бой завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Сразу после этого он объявил о завершении карьеры, а также поделился мыслями о потенциальном поединке с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.



Отметим, что это 32-я победа Фьюри в 33 поединках. Ещё один бой Тайсон завершил вничью. Диллиан потерпел третье поражение в 31 поединке на профессиональном ринге.

«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри: