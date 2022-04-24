Жена Тайсона Фьюри отреагировала на его победу нокаутом в бою с Диллианом Уайтом

Пэрис Фьюри, жена британского чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, поздравила мужа с победой, одержанной им в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом.
«Величайший на все времена», — написала Пэрис в своих социальных сетях.
Напомним, поединок Фьюри и Уайта проходил в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Бой завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Сразу после этого он объявил о завершении карьеры, а также поделился мыслями о потенциальном поединке с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
Отметим, что это 32-я победа Фьюри в 33 поединках. Ещё один бой Тайсон завершил вничью. Диллиан потерпел третье поражение в 31 поединке на профессиональном ринге.
«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри:
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