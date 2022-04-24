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Жена Тайсона Фьюри отреагировала на его победу нокаутом в бою с Диллианом Уайтом

Жена Тайсона Фьюри отреагировала на его победу нокаутом в бою с Диллианом Уайтом
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Пэрис Фьюри, жена британского чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, поздравила мужа с победой, одержанной им в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом.

«Величайший на все времена», — написала Пэрис в своих социальных сетях.

Напомним, поединок Фьюри и Уайта проходил в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Бой завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Сразу после этого он объявил о завершении карьеры, а также поделился мыслями о потенциальном поединке с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

Отметим, что это 32-я победа Фьюри в 33 поединках. Ещё один бой Тайсон завершил вничью. Диллиан потерпел третье поражение в 31 поединке на профессиональном ринге.

«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри:

«Грохот в джунглях 2». Фьюри и Нганну повторят супербой Али или устроят унылый цирк? «Грохот в джунглях 2». Фьюри и Нганну повторят супербой Али или устроят унылый цирк?
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