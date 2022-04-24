Фьюри высказался о победе в бою с Уайтом, процитировав Гая Юлия Цезаря

Британский боксёр Тайсон Фьюри разметил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о своей победе в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом.



«Пришёл, увидел, победил. Спасибо «Уэмбли», мы сделали историю! Да благословит вас всех Бог. Слава Господу моему и Спасителю Иисусу Христу», — написал Фьюри.



«Пришёл, увидел, победил» — латинская фраза, приписываемая государственному и политическому деятелю Древнего Рима, полководцу Гаю Юлию Цезарю.



Бой Фьюри и Уайта проходил в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. Поединок завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью. Уайт потерпел третье поражение в 31 поединке.

Топ-7 крупнейших гонораров в истории бокса: