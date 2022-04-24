Пётр Ян поздравил подписчиков с Пасхой, показав, как сходил в церковь с женой. Фото

Известный российский боец UFC Пётр Ян разместил новый пост в своих социальных сетях, поздравив православных подписчиков с Пасхой.
«Христос воскресе. Будьте здоровы», — написал Ян, добавив к сообщению несколько фотографий.
Фото: Из личного архива Петра Яна
Фото: Из личного архива Петра Яна
В последнем бою Ян встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок, проходивший на турнире UFC 273, завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Стерлинг, таким образом, защитил чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. Ранее Стерлинг объяснил, почему, по его мнению, первый раунд остался за ним.
Пётр Ян обратился к болельщикам после поражения от Стерлинга:
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