Жена Тайсона Фьюри назвала единственную причину, по которой муж может не завершать карьеру

Пэрис Фьюри, жена британского чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, высказалась о решении мужа завершить карьеру, назвав также единственную причину, которая могла бы заставить его передумать.



«Мир увидел, что Тайсон уже сделал достаточно. Он лучший и снова это доказал. Хочу ли я, чтобы Тайсон закончил с боксом? Да, я бы этого хотела. Что касается праздничной части после побед, то она великолепна, но подготовка к боям — это что-то ужасное. Я бы предпочла, чтобы он оставался дома. Ему больше нечего доказывать.



Но в глубине души я всё-таки знаю, что единственная причина, по которой Тайсон готов вернуться, это проведение объединительного боя. Это стало бы единственной причиной, потому что, повторюсь, он уже всё доказал», — приводит слова Пэрис talkSPORT.

«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри: