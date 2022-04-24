Цзю: Фьюри может мотивировать определённый вызов. Возможно, бой с Усиком

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился впечатлениями от поединка британцев Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта.



«Всё-таки тяжи выступали, поэтому можно ожидать нокаут в любую секунду. Фьюри сделал хорошую работу, я получил удовольствие от всех его действий. Он не пропустил, не торопился – разобрал на запчасти. Не уверен, что он закончил с профессиональным боксом. Что может мотивировать? Хороший бой, определённый вызов. Может, с украинцем Усиком», – сказал Цзю в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.



Напомним, бой Фьюри и Уайта проходил в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. Поединок завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью. Сразу после окончания боя Тайсон объявил о завершении карьеры.

Усик — Фьюри: я тебя оседлаю: