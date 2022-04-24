Биспинг назвал фаворита поединка Фьюри — Нганну
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг поделился мнением о возможном поединке между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
«Думаю, я хотел бы посмотреть на такой бой. Я хотел бы увидеть, как Фрэнсис Нганну заработает немыслимые деньги. Но полагаю, что Тайсон всё-таки снёс бы ему голову. Хотя Фрэнсис — большой парень, который может держать удар», — приводит слова Биспинга издание Sportskeeda.
Напомним, о желании провести поединок с Нганну Фьюри заявил после победы, одержанной в бою с Диллианом Уайтом, состоявшемся в ночь на 24 апреля мск. Кроме того, сразу после этого противостояния Тайсон объявил о завершении карьеры в боксе.
«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри:
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