Биспинг назвал фаворита поединка Фьюри — Нганну

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг поделился мнением о возможном поединке между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.



«Думаю, я хотел бы посмотреть на такой бой. Я хотел бы увидеть, как Фрэнсис Нганну заработает немыслимые деньги. Но полагаю, что Тайсон всё-таки снёс бы ему голову. Хотя Фрэнсис — большой парень, который может держать удар», — приводит слова Биспинга издание Sportskeeda.

Напомним, о желании провести поединок с Нганну Фьюри заявил после победы, одержанной в бою с Диллианом Уайтом, состоявшемся в ночь на 24 апреля мск. Кроме того, сразу после этого противостояния Тайсон объявил о завершении карьеры в боксе.

«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри: