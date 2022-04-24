Алджэмейн Стерлинг — о Петре Яне: я бы выпил с этим парнем, у меня нет к нему негатива

Чемпион UFC Алджэмейн Стерлинг высказался по поводу россиянина Петра Яна.
Напомним, бойцы дважды встречались в октагоне. Оба раза победу одерживал американский боец. В первом бою Ян был дисквалифицирован за запрещённый удар, а во втором поединке Стерлинг одержал победу раздельным решением судей.
«Это никогда не было для меня личным в том смысле, что «бог мой, я терпеть не могу этого парня!»
Я бы выпил пива с этим парнем. Мы говорили друг другу разное дерьмо, но я думаю, причина наших противоречий заключается в том, что каждый из нас верит, что является лучшим.
Когда есть два парня, которые верят в это, совершенно естественно, что они сталкиваются головами, но у меня нет к нему никакого личного негатива», — сказал Стерлинг на YouTube-канале MMA Hour.
- 24 апреля 2022
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