Брат Фьюри отреагировал на победу Тайсона в бою с Диллианом Уайтом

Боксёр Томми Фьюри высказался по поводу победы своего брата Тайсона в бою с британцем Диллианом Уайтом.
«Он сенсационен, он лучший в мире, и он показал это перед всеми. На этой планете нет человека, который мог бы его превзойти, вот и всё. Я бы хотел, чтобы он ушёл на пенсию, потому что нервы у него просто на пределе. Ему больше нечего делать. Он выиграл всё, он победил всех. Теперь всё зависит от него», — приводит слова Томми talkSPORT.
Напомним, бой завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Сразу после этого он объявил о завершении карьеры, а также поделился мыслями о потенциальном поединке с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
Отметим, что это 32-я победа Фьюри в 33 поединках. Ещё один бой Тайсон завершил вничью. Диллиан потерпел третье поражение в 31 поединке на профессиональном ринге.
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