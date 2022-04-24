Майкл Биспинг объяснил, почему он не хочет драться с Джейком Полом

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг рассказал, почему он может отказаться от боксёрского поединка с YouTube-блогером Джейком Полом.
«Меня не беспокоит возможный проигрыш Джейку Полу. То есть я бы, конечно, переживал из-за этого, но это не входит в мои планы. Я уверен, что смогу победить его в боксёрском поединке. Я бью по груше почти каждый день… Бегаю почти каждый день, и я действительно считаю, что моя техника бокса сейчас лучше, чем была, когда я уходил из спорта.
Я просто не думаю, что это справедливо по отношению к моей семье, моим детям и ко мне — рисковать своим здоровым глазом. С одним глазом у меня проблемы, он не на сто процентов в порядке. Поэтому я не хочу усугублять эту проблему, получая удары по голове в спарринге, на тренировках и, конечно, в бою… Никогда не знаешь, что произойдёт», — приводит слова Биспинга издание Sportskeeda.
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