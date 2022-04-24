Сехудо назвал самого сложного соперника для Чарльза Оливейры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо считает, что для действующего чемпиона UFC Чарльза Оливейры самым сложным соперником является американец Джастин Гэтжи.
«Я думаю, что самый серьёзный соперник для Чарльза Оливейры — это Джастин Гэтжи. Раньше я думал, что это Ислам Махачев, но теперь уже нет. Просто Оливейра без проблем пойдёт в партер с Махачевым, а это опасно», — приводит слова Сехудо MMA News.
Напомним, именно с Гэтжи Оливейра встретится на турнире UFC 8 мая.
Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив американца Майкла Чендлера. Последний бой Чарльз провёл с представителем США Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.
Джастин Гэтжи провёл свой последний поединок в ноябре 2021 года, единогласным решением судей победив Майкла Чендлера в соглавном поединке UFC 268.
- 24 апреля 2022
-
22:52
-
21:51
-
20:44
-
19:42
-
18:39
-
17:26
-
17:01
-
16:42
-
16:06
-
14:53
-
14:22
-
13:28
-
12:31
-
12:14
-
11:05
-
10:28
-
10:05
-
09:47
-
09:32
-
09:19
-
08:18
-
07:52
-
07:23
-
05:56
-
05:49
-
04:16
-
03:56
-
03:49
-
03:34
-
03:22
-
03:16
-
02:57
-
02:46
-
02:40
-
02:25