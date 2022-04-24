Сехудо назвал самого сложного соперника для Чарльза Оливейры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо считает, что для действующего чемпиона UFC Чарльза Оливейры самым сложным соперником является американец Джастин Гэтжи.

«Я думаю, что самый серьёзный соперник для Чарльза Оливейры — это Джастин Гэтжи. Раньше я думал, что это Ислам Махачев, но теперь уже нет. Просто Оливейра без проблем пойдёт в партер с Махачевым, а это опасно», — приводит слова Сехудо MMA News.

Напомним, именно с Гэтжи Оливейра встретится на турнире UFC 8 мая.

Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив американца Майкла Чендлера. Последний бой Чарльз провёл с представителем США Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.



Джастин Гэтжи провёл свой последний поединок в ноябре 2021 года, единогласным решением судей победив Майкла Чендлера в соглавном поединке UFC 268.