«Давай сделаем это!» Физиев вновь выразил желание подраться с дос Аньосом

Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев ответил на вызов бразильца Рафаэля дос Аньоса, который тот опубликовал с своих социальных сетях.

«Июнь или август, кто угодно», – написал дос Аньос.

«Давай сделаем это!», — ответил Физиев.

Напомним, бойцы уже дважды должны были встретиться в октагоне, однако оба поединка были перенесены.

Последний поединок Физиев провёл на турнире UFC Vegas 44, встретившись с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделом и одолев его нокаутом в третьем раунде. Всего в смешанных единоборствах Физиев провёл 12 матчей, одержав 11 побед и потерпев одно поражение.

Дос Аньос последний раз выступал в бою с Ренато Мойкано. Победу по его итогам единогласным решением судей праздновал Рафаэль. Для дос Аньоса этот успех стал вторым кряду в UFC и 31-м за карьеру в смешанных единоборствах при 13 поражениях. Мойкано, вышедший на коротком уведомлении после травмы Физиева, потерпел пятое поражение за карьеру в ММА. Также на его счету 16 побед.