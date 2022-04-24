«Давай сделаем это!» Физиев вновь выразил желание подраться с дос Аньосом

Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев ответил на вызов бразильца Рафаэля дос Аньоса, который тот опубликовал с своих социальных сетях.
«Июнь или август, кто угодно», – написал дос Аньос.
«Давай сделаем это!», — ответил Физиев.
Напомним, бойцы уже дважды должны были встретиться в октагоне, однако оба поединка были перенесены.
Последний поединок Физиев провёл на турнире UFC Vegas 44, встретившись с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделом и одолев его нокаутом в третьем раунде. Всего в смешанных единоборствах Физиев провёл 12 матчей, одержав 11 побед и потерпев одно поражение.
Дос Аньос последний раз выступал в бою с Ренато Мойкано. Победу по его итогам единогласным решением судей праздновал Рафаэль. Для дос Аньоса этот успех стал вторым кряду в UFC и 31-м за карьеру в смешанных единоборствах при 13 поражениях. Мойкано, вышедший на коротком уведомлении после травмы Физиева, потерпел пятое поражение за карьеру в ММА. Также на его счету 16 побед.
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