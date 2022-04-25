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«Дай мне знать». Стерлинг выразил готовность подраться с Сехудо

«Дай мне знать». Стерлинг выразил готовность подраться с Сехудо
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Действующий чемпион легчайшего дивизиона UFC американец Алджэмейн Стерлинг отреагировал на публикации бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, который заявил о своём желании вернуться в октагон.

«Если он хочет потерять свой статус чемпиона, я с радостью понижу его в должности. Дай мне знать, когда ты будешь серьёзно на это настроен, чемпион», — написал Стерлинг в социальных сетях.

В последнем бою Стерлинг оказался сильнее россиянина Петра Яна. Поединок проходил на турнире UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс, праздновав победу раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.

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