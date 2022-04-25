Эдди Хирн рассказал, когда объявит о дате реванша Усика и Джошуа

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что поединок между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа пройдёт в июле, а точная дата будет объявлена в скором времени.
«Надеюсь, что в скором времени объявим об этом — скорее всего, бой будет в июле», — написал Хирн в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось, что бой Усика и Джошуа может пройти в конце июня, в частности 25 июня.
Первый поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
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